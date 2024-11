Dal Nord Ovest - Pescatore 80enne rischia di annegare nel canale

Un pescatore 80enne è stato salvato dai vigili del fuoco dopo un incidente nel canale Mora di Romagnano. L’uomo, residente nella zona, stava pescando quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato nell’acqua. Nonostante la corrente forte, l’anziano è riuscito ad aggrapparsi a dei rami e vegetazione sulla riva, evitando il peggio.

A notarlo sono stati due passanti che, passando per caso lungo il canale, hanno visto l’uomo in difficoltà. La coppia non ha esitato a intervenire, trattenendo il pescatore per la giacca per evitare che venisse trascinato via dalla corrente. Tuttavia, non riuscendo a tirarlo fuori dall’acqua, hanno chiamato il 112, che ha attivato prontamente i soccorsi.

I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo e, grazie all’uso di una scala, sono riusciti a raggiungere il pescatore e portarlo in salvo. Fortunatamente, l’uomo è stato tratto illeso, ma il fatto ha dimostrato l'importanza di una pronta reazione e della collaborazione tra cittadini e soccorritori in situazioni di emergenza.

L’incidente ha scosso la comunità, ma fortunatamente si è concluso senza tragedie grazie alla prontezza di riflessi del pescatore e all’aiuto tempestivo dei passanti.