Vigliano, ecco la nuova Pro Loco: sarà guidata da Alessandro Roccato

Eletto il nuovo presidente della Pro Loco di Vigliano: si tratta di Alessandro Roccato che raccoglie l'eredità di Paolo Bobbola.

La decisione è giunta ieri sera, 12 novembre, nel corso della riunione del nuovo consiglio direttivo dell'associazione, ora formato da 11 consiglieri appena eletti: Paolo Bobbola, Roberto Comotto, Marco Lanza, Eric Loyola, Luca Masera, Andrea Molinaro, Luca Mozzato, Riccardo Paganoni, Alessandro Roccato, Salvatore Scarfato e Massimo Terzo.

In tale occasione, il presidente uscente ha ringraziato i nuovi consiglieri e i candidati che non sono stati eletti; in seguito, si è passati alla discussione relativa all’assegnazione delle cariche per il quadriennio 2024-28. Dopo un ampio confronto tra i convenuti, è stato eletto all’unanimità Roccato, affiancato dal vicepresidente Luca Masera, dal segretario Luca Mozzato e dal tesoriere Roberto Comotto.

"Ringrazio il presidente uscente Bobbola e tutti i consiglieri che mi hanno accordato questa fiducia - spiega la nuova guida della Pro Loco - Mi impegnerò al massimo per non deluderli. Un ringraziamento va anche ai candidati che non sono stati eletti a cui chiedo comunque la disponibilità a collaborare per raggiungere gli obiettivi della nostra associazione".