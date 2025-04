Vigliano, il Centro Anziani riapre: un nuovo spazio, ecco tutte le novità

Lavorare nella direzione dell’invecchiamento attivo significa mettere a frutto tutte le possibili opportunità di salute, partecipazione, sicurezza per le persone anziane. E’ con questa finalità che il comune di Vigliano Biellese sta realizzando il progetto “Attivamente senior”, con il contributo della Regione Piemonte. La volontà di riaprire le porte del Centro Incontro Anziani ha preso forma, con molte novità pensate per coltivare interessi, benessere e nuove competenze. Un luogo accogliente dove imparare, muoversi, esprimersi, informarsi e divertirsi nello stesso tempo. Il Centro Incontro sarà temporaneamente ospitato in alcuni locali al piano terreno della Casa di Riposo “F. Comotto” mentre la Villa Comotto, naturale sede, è oggetto di alcuni interventi di riqualificazione.

“L'intenzione – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Elena Ottino - è quella di rendere Villa Comotto un centro di aggregazione per tutti coloro i quali, dismessa l'attività lavorativa ormai da anni, sentono il desiderio di un luogo in cui sperimentare una nuova quotidianità fatta di rapporti positivi, di reciproco rispetto, di attività mirate, di entusiasmo e voglia di attivarsi”.L’inaugurazione è fissata nel lunedì 28 aprile, alle 15. Il Centro sarà aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 e sono già numerose le attività organizzate per il primo periodo. Si parte con l’”Inglese facile”: non un corso di inglese tradizionale, ma un approccio alla lingua inglese studiato appositamente per comprendere i termini inglesi che - soprattutto in ambito digitale - sono entrati a far parte della nostra quotidianità ma non sempre sono comprensibili per tutti.

Dal Centro Incontro partiranno poi delle passeggiate, perché muoversi fa parte delle iniziative salutari, soprattutto se alla camminata si associa una rinnovata capacità di controllare la respirazione e a valorizzare i movimenti che si fanno ordinariamente. Presso il Centro, inoltre, i pomeriggi prevedono anche un’animazione fatta di giochi, conversazioni, incontri sulla salute, proposte di letture, avvicinamento al digitale… insomma una carrellata tanto vasta da garantire ai frequentanti di rimanere attivi, curiosi e di mantenere e costruire nuove relazioni.

“I tre pomeriggi settimanali - prosegue Ottino - saranno scanditi da attività che permettano di sperimentarsi in situazioni non così consuete, di scoprire talenti inaspettati e trascorrere momenti lieti godendo della compagnia degli altri. Siamo certi che potrà diventare una buona cura per l'anima e per lo spirito. Ciascuno potrà scoprire quanta voglia ci sia: quella di continuare ad essere protagonisti della propria vita”.

“Il Centro Incontro Anziani – conclude il sindaco Cristina Vazzoler - riapre finalmente le porte che il Covid aveva forzatamente chiuso e che, dopo la pandemia, non avevano trovato una modalità di riapertura adeguata. Le esigenze dei cittadini richiedono attività articolate e alternative, come quelle che sono già state programmate per il primo periodo e che avranno altri e ulteriori sviluppi anche in relazione al gradimento e alle richieste dell’utenza”.