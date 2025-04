Candelo, ecco i centri estivi nel segno dell'inclusione

A Candelo l'impegno per l’inclusione continua. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Candelo è pronta a garantire il servizio di assistenza per i minori con disabilità durante i centri estivi.“Per noi la disabilità non è un limite, ma una risorsa – spiegano dal Comune - Ogni bambino ha il diritto di vivere esperienze di gioco, crescita e socialità in un ambiente accogliente, sicuro e rispettoso delle sue unicità. Il servizio sarà costruito su misura, in collaborazione con le famiglie, per rispondere in modo puntuale e umano alle reali esigenze dei bambini”.

Le domande vanno presentate entro venerdì 28 aprile, utilizzando il modulo predisposto (Allegato A) disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici. È possibile consegnare l’istanza: a mano, previo appuntamento telefonico o via email all’indirizzo: ufficiopolitichesociali@comunedicandelo.it Per informazioni: 015/2534161.

Così commenta l'assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco Selena Minuzzo: "Crediamo fermamente che ogni bambino debba avere la possibilità di vivere l’estate con leggerezza, gioia e relazioni positive, indipendentemente dalle sue abilità. Anche quest’anno, come amministrazione, rinnoviamo con convinzione il nostro impegno per garantire la piena partecipazione dei minori con disabilità ai centri estivi. L’inclusione non è uno slogan, ma una responsabilità concreta che si costruisce giorno dopo giorno, ascoltando le famiglie, valorizzando ogni individualità e creando contesti educativi capaci di accogliere davvero tutti. Insieme, possiamo rendere l’estate un tempo speciale, accessibile e ricco di opportunità per ogni bambina e ogni bambino”.