Torna a Valdengo la Festa del Ringraziamento con sfilata di carri e trattori

Come da tradizione, torna la Festa del Ringraziamento realizzata dai comuni di Valdengo e Quaregna Cerreto.

L'evento si terrà domenica 17 novembre, con ritrovo alle 8.30 presso la sede del Gruppo Amici Sportivi di Valdengo, dove il priore Alessandro Pella offrirà un rinfresco ai presenti. Intorno alle 10 è previsto l'inizio della sfilata con celebrazione della Santa Messa e la benedizione di mezzi e cavalli.

Alle 11.30, invece, la carovana si sposterà in piazza del Municipio per il ricordo ai Caduti. Infine, all'aperitivo offerto seguirà il pranzo sociale. In tale occasione, presterà servizio la Banda Filarmonica di Valdengo.