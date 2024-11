Piazza Vittorio Veneto verso la fine del cantiere tra fiori e nuovi lampioni FOTO

Fioriere, nuovi lampioni e nuova segnaletica. Sono gli ultimi tasselli che ancora mancano all'appello, affinchè si possano dire finiti i lavori della nuova piazza Vittorio Veneto a Biella. Ed entro le festività di Natale saranno tutti al loro posto. L'ultima tranche di lavori è iniziata ieri lunedì 11 novembre.

"Ieri la ditta che si occuperà anche della manutenzione del verde in piazza, ha iniziato la posa dei fiori che troveranno spazio nelle nuove fioriere in corten alcune delle quali sono anche delle sedute - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e ai Parchi e ai Giardini Cristiano Franceschini - . Daranno un tocco di colore e di atmosfera particolare a quella parte di città, eleganza. La renderanno più accogliente. E non è tutto. Oggi inizierà anche la posa dei nuovi lampioni che troveranno spazio tra piazza Vittorio Veneto e i giardini Zumaglini. Sono a doppia arcata: da una parte illumineranno la piazza e dall'altra i giardini".

La prossima settimana è in programma l'inizio della posa dei nuovi punti luce che sostituiranno quelli vecchi in via Italia, Piazza Vittorio Veneto e viale Matteotti. Tra piazza Vittorio Veneto e via Italia uno dei nuovi lampioni è già stato posato. "I corpi illuminanti che andremo a sostituire facevano una luce arancione che purtroppo non illuminava molto - prosegue l'assessore - . I nuovi lampioni, a parte che per il Comune saranno un investimento non da poco perchè ne piazzeremo 900, ma renderanno via Italia, Piazza Vittorio Veneto e viale Matteotti davvero illuminate. E' un lavoro importante, ma per le feste li avremo posati tutti". E quelli vecchi? Saranno recuperati e usati in altre zone della città per sostituire quelli ammalorati.

Novità anche per quanto riguarda la segnaletica orizzontale: i cartelli che indicano che piazza Vittorio Veneto è pedonale erano già stati piazzati. In questi giorni si sta provvedendo a disegnare gli stalli carico e scarico merci oltre a quelli riservati ale persone con disabilità.