Valdilana rende onore all'insegnante Paola Tura, intitolato l'appartamento per l’autonomia di Pratrivero

Una insegnante dal cuore d'oro, ma anche una persona sempre vicina agli altri. Sabato 9 novembre Valdilana ha voluto dedicare l'appartamento per l’autonomia di Pratrivero alla memoria di Paola Tura, l'insegnante scomparsa nel 2016. Presenti i familiari, l'amministrazione comunale e i tanti amici che l'hanno conosciuta.

"Molta la partecipazione e la commozione per un'iniziativa gradita e condivisa - ha spiegato il sindaco Mario Carli .-. Le intitolazioni di luoghi pubblici non sono un atto formale, ma una modalità con cui la comunità definisce valori condivisi e traccia la via da percorrere". Anche il vicesindaco Elisabetta Prederigo ha voluto ricordare Paola Tura, le due avevano lavorato insieme come insegnanti proprio alla primaria di Pratrivero. Don Emanuele Biasetti ha avuto belle parole per Paola Tura: "Non l'ho conosciuta, ma tutti me ne hanno parlato come una persona di cuore".

"L'appartamento per l'autonomia di Pratrivero - intervenuto Stefano Ceffa, presidente del Cissabo - è un progetto importante che permette alle famiglie di avere un appoggio e agli utenti di trovare la propria indipendenza". Partecipato l'incontro: "Valdilana è una realtà nuova, da costruire insieme e queste cerimonie ci permettono di porre tasselli sempre nuovi a un paziente, ma affascinante tessuto costituito da complessità e relazioni significative".