A Sandigliano la prima "CastaBAU", una castagnata dedicata ai cani in attesa di adozione FOTO

Amore per gli animali, sensibilizzazione e convivialità sono gli elementi fondanti di “CastaBAU” l’evento che si è tenuto sabato 9 novembre a Sandigliano, presso il Centro Cinofilo Il Pioppeto. La prima edizione della castagnata benefica è stata caratterizzata da una merenda autunnale a base di caldarroste, vin brulé e dolci fatti in casa apprezzati da tutti i partecipanti.

La giornata, dedicata al benessere dei cani ospiti della struttura, ha preso il via nel pomeriggio e ha offerto ai visitatori la possibilità di esplorare il rifugio e conoscere da vicino molti degli amici a quattro zampe in cerca di una famiglia: “Al momento sono presenti circa 150 ospiti e avremmo bisogno di un supporto per le adozioni – dichiarano gli organizzatori – Siamo sempre alla ricerca di volontari che possano accompagnare i cani all’esterno dei box per farli passeggiare”.

Grazie all’impegno dei volontari e al sostegno della comunità, il Centro cinofilo accoglie cani abbandonati, sequestrati e maltrattati per offrirgli un’opportunità: “Dall’ingresso al centro sviluppiamo un processo di reinserimento: molti animali richiedono alimentazione e cure veterinarie, altri sono spaventati e occorre che ricomincino a socializzare. Volontari, addestratori e famiglie favoriscono il percorso verso una nuova casa”.

Il ricavato dell’evento, ottenuto tramite le offerte raccolte durante la giornata e numerose altre manifestazioni, sarà destinato al benessere degli ospiti del centro e al sostegno delle attività necessarie per migliorare le loro condizioni di vita.

La "CastaBAU" si è conclusa con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo della giornata.