Da Torino: Camion in fiamme dopo lo scontro con il guard rail: Tangenziale chiusa

Camion in fiamme dopo lo scontro con un guard rail. Poco prima dell'ora di pranzo si è verificato un incidente tra corso Allamano e Sito: il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo finendo contro il New Jersey dal lato sinistro.

A seguito dell’impatto il mezzo si è incendiato. Il guidatore non ha riportato feriti gravi nello scontro ed è uscito da solo dal mezzo: è stato in codice verde all'ospedale San Luigi di Orbassano. Nel sinistro non sono coinvolti altri veicoli.

Tratto chiuso

Al momento il tratto di Tangenziale è chiuso in direzione sud, con uscita obbligatoria a IV novembre, per valutare la struttura del cavalcavia. Sul posto la Polizia Stradale ed i vigili del fuoco.