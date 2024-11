Vigliano: Motociclista a terra dopo lo scontro con un'auto

Oggi, 9 novembre, poco prima delle 18, una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella è intervenuta a Vigliano per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto.

All'arrivo sul posto, i due occupanti dell'auto erano già fuori dal veicolo, mentre il motociclista si trovava a terra. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale sanitario, che è giunto poco dopo. Insieme, hanno provveduto a spostare il motociclista in ambulanza per il trasporto in ospedale.

Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari.