Occhieppo Inferiore, la sindaca Mosca: "Grazie ai cittadini sappiamo chi è stato e ne pagherà la conseguenze"

C'è di tutto: secchielli in plastica, portabottiglie, cestini per rifiuti, borsoni con dentro di tutto. E ovviamente la differenziata non si sa nemmeno che cosa sia. La persona "educata" che ha fatto questo scempio ha scelto Occhieppo Inferiore per improvvisare una discarica, peccato che sia stata notata, e il Comune si sta muovendo per prendere i provvedimenti del caso. E la tolleranza è zero.

"Sappiamo chi ha depositato questo materiale, o meglio rifiuti, grazie a dei cittadini occhieppesi che non si sono “girati dall’altra parte”, ma si sono interessati. Grazie a nome di tutti, chi ha fatto ciò ne pagherà le conseguenze, anche salate!", queste le parole della sindaca Monica Mosca.

La Polizia Locale ora procederà con le sanzioni del caso.