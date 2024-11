Sciopero domani 8 novembre, le corse servizio scuolabus Città di Biella garantite

Attenzione in occasione della giornata di sciopero del trasporto pubblico di domani 8 novembre, per ragioni non dipendenti da ATAP, non si prevede la completa tutela dei servizi di trasporto pubblico locale neppure all’interno delle c.d. “fasce orarie di garanzia”.

Di conseguenza, in applicazione della regolamentazione di settore, nell’arco dell’intera giornata del 08/11/2024, per quanto riguarda il servizio scuolabus Città di Biella SARANNO GARANTITI UNICAMENTE i servizi compresi nell’elenco di seguito riportato: