Premio Biella Letteratura e Industria, è Francesca Coin ad aggiudicarsi la XXIII edizione

La Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria, presieduta da Pier Francesco Gasparetto, e composta da Claudio Bermond, (vice presidente) Paola Borgna, Ida Bozzi, Paolo Bricco, Loredana Lipperini, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia (vice presidente), Tiziano Toracca, ha decretato come VINCITORE DI QUESTA XXIII EDIZIONE dedicata alla Saggistica, FRANCESCA COIN per l’opera Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita (Einaudi).

Il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA è stato assegnato a SEBASTIANO MONDADORI per Verità di famiglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori (La Nave di Teseo).

Il PREMIO “GIURIA DEI LETTORI”, composta dai membri del Circolo dei Lettori dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte e dell'Associazione Amici della Biblioteca è stato assegnato a STEFANO CUZZILLA e MANUELA PERRONE per Il buon lavoro. Benessere e cura delle persone nelle imprese italiane (LUISS University Press), un saggio che rappresenta, grazie all’osservazione diretta della realtà delle imprese italiane, uno strumento indispensabile per orientarsi negli anni a venire in cui desideri, ambizioni e sostenibilità sociale saranno percepiti come possibilità di crescita e benessere.

Il Premio nazionale Lions Bugella Civitas, giunto alla sesta edizione, promuove la lettura critica dei libri finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria e indice un concorso per la migliore recensione.

La giuria del Premio Lions Bugella Civitas, dopo aver visionato le recensioni arrivate entro il termine del 7 ottobre 2024, ha deciso di aggiudicare il riconoscimento al giornalista GIOVANNI ORSO per la sua recensione al libro di Franco Amatori “L’impresa italiana” (Treccani).

Al secondo posto si è posizionata la recensione di Raffaella Ranise sul volume “Storia del lavoro nell’Italia contemporanea” di Stefano Gallo e Fabrizio Loreto (Il Mulino); al terzo posto Bianca Frasoldati con la recensione su “Le grandi dimissioni” di Francesca Coin (Einaudi).

La CERIMONIA DI PREMIAZIONE dei vincitori di tutte le sezioni del Premio si terrà a Biella, SABATO 23 NOVEMBRE alle ore 17:00 presso l’Auditorium di Città Studi, Corso Pella 2.

A moderare l’appuntamento, come da tradizione, Matteo Caccia, autore e conduttore di Radio24.

La lettura dei brani delle opere vincitrice sarà a cura di Teatrando.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni, premia opere di Narrativa o Saggistica.

La XXIII edizione è dedicata alle opere di saggistica pubblicate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.