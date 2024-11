Castelletto Cervo e la politica della famiglia: da privato, il nido diventa pubblico

“Favorire un armonico sviluppo fisico e psichico integrando l'opera educativa della famiglia anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia garantendo alle famiglie la continuità del servizio e dell’offerta educativa per i bambini in età 6–36 mesi attraverso l'istituzione del servizio di asilo nido”. Questo è quanto si legge nella delibera comunale approvata in consiglio a Castelletto Cervo che prevede l'istituzione di un micro nido pubblico.

In un tempo dove tante amministrazioni preferiscono privatizzare, Castelletto Cervo è per rendere pubblico un sistema che fino ad oggi è rimasto privato.

“Abbiamo già un nido – spiega il sindaco Omar Giletti – ma è privato. La nostra volontà è quella di migliorare il servizio, di andare incontro alle esigenze delle famiglie residenti in particolare. Ora la struttura è privata in locali nostri, comunali. Noi vogliamo rendere pubblico questo servizio per poter accedere anche per esempio a contributi regionali per aiutare i nostri cittadini”.

I tempi saranno lunghi. L'approvazione dell'istituzione di un nido privato è solo un primo passo di un iter molto complesso. “Una volta che sarà scaduto il contratto con l'attuale gestore – spiega il primo cittadino – cercheremo terzi che gestiscano la struttura. Sono molti i passi da fare, ma pian piano li faremo, proprio per dare un servizio in più a Castelletto Cervo”.