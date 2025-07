"Pratiche ecologiche": MASE approva i contributi, 193 milioni per il settore agricolo

Dalle 12 del 27 agosto, fino alla stessa ora del 26 settembre, sarà possibile accedere allo sportello telematico per accedere al contributo sulla misura del PNRR “Pratiche Ecologiche”. Il via libera alla procedura è fissato dall’avviso pubblico, approvato per decreto ministeriale e diffuso sul sito del MASE, che definisce i criteri di ammissibilità, le modalità di presentazione e i termini per inoltrare le richieste di partecipazione.

L’investimento del PNRR stanzia 193 milioni per incentivare la diffusione di pratiche ecologiche in fase di produzione del biogas, quali ad esempio sistemi di minima lavorazione del suolo e innovativi a bassa emissività, promuovere la sostituzione di trattori obsoleti con altri più efficienti, alimentati a biometano e dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione, investimenti per migliorare l’efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas.

“Confido – spiega il Ministro Gilberto Pichetto – in una forte partecipazione alla procedura, nella direzione di rendere l’agricoltura sempre più protagonista nel percorso di decarbonizzazione, con soluzioni moderne che possono incrementare l’efficienza e la qualità del lavoro”. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal GSE, gestore della misura per conto del Ministero (https://areaclienti.gse.it/), accessibile 24 ore su 24 nel periodo di apertura.

Per saperne di più: PNRR e biometano: pubblicato l'Avviso per l'avvio della procedura di accesso agli incentivi previsti per “Pratiche Ecologiche” - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica