Borsellino, Pichetto: “Esempio eterno di coraggio e senso dello Stato”

“Il ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta è una fonte continua di ispirazione per tutte le generazioni di italiani. Un esempio luminoso di coraggio, integrità e senso dello Stato, che ci riporta a una delle stagioni più difficili della nostra democrazia. Il loro sacrificio ci richiama ogni giorno alla responsabilità di chi, nelle istituzioni e nella società, lavora per sconfiggere la mafia e ogni forma di criminalità organizzata”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorre il 33° anniversario della strage di via D’Amelio.