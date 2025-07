Italia-Algeria, bilaterale con ministro dell'Energia Arkab. Pichetto: "Favorire sicurezza energetica”

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha partecipato oggi al quinto vertice intergovernativo Italia-Algeria, in corso a Roma nel contesto del Trattato di amicizia e buon vicinato sottoscritto tra i due Paesi nel 2003. Nell'occasione il ministro Pichetto Fratin ha incontrato, in un bilaterale che si è svolto al MASE, il ministro algerino dell'Energia, Mohamed Arkab.

"L'Italia - ha evidenziato Pichetto Fratin durante l'incontro col ministro Arkab - ha vinto la sfida sulla dipendenza dalle importazioni di gas russo, anche grazie all’aumento dei volumi di gas dall’Algeria, primo fornitore di gas per l’Italia". "Sicurezza energetica e transizione sostenibile - ha ricordato il ministro Pichetto - sono obiettivi per noi prioritari sui quali l’Algeria e i paesi del Mediterraneo allargato hanno un ruolo importante anche nel quadro del Piano Mattei che, con una dotazione finanziaria di oltre cinque miliardi di euro, promuove crescita e stabilità con i paesi africani".

Il ministro Pichetto Fratin ha inoltre evidenziato l'importanza strategica del Corridoio Meridionale dell'Idrogeno, "una iniziativa che vede Italia e Algeria protagoniste sulle due sponde del Mediterraneo per favorire sicurezza energetica ma anche crescita e stabilità, nel solco del Piano Mattei"."Ci sono altri potenziali corridoi futuri su cui le nostre imprese stanno lavorando" ha aggiunto il ministro Pichetto, con riferimento particolare al progetto Medlink.

In merito alle materie prime critiche, che Pichetto Fratin ha definito "un tema che riguarda il futuro, fondamentale per la sicurezza energetica e per la transizione", il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha auspicato che l'Algeria possa essere "un partner strategico per l'Italia" e ha annunciato di voler lanciare presto "una collaborazione che individui progetti incentrati non solo sull’estrazione, ma anche sulla trasformazione e sulla formazione tecnica".

Infine il ministro dell'Ambiente ha richiamato un altro dossier su cui “siamo pronti a collaborare”, quello sulle riduzioni delle emissioni di metano nel settore energetico, su cui “auspichiamo una intensificazione della cooperazione tra le nostre aziende sia sul piano del trasferimento tecnologico, sia dal punto di vista regolatorio e di investimento finanziario".