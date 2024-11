Ginnastica artistica: Martina Ettolli e Veronica Pastorato a Torino per la seconda prova del Campionato Gold.

Ancora a Torino, domenica 3 novembre, Ginnastica Biella era rappresentata da Martina Ettolli in categoria Senior e da Veronica Pastorato in categoria Junior, accompagnate come sempre dalla Tecnica Irina Sitnikova.

Martina si è piazzata al 5° posto, dopo un difficile periodo per la salute. Domenica però, ha voluto ugualmente mettersi in gioco, nonostante la sua preparazione non fosse ottimale. Caparbia come sempre, siamo certi che riuscirà presto a riprendere la sua forma con un programma completo.

Per Veronica Pastorato invece, l’obiettivo era di ottenere un Pass per il ripescaggio Nazionale.

L’obiettivo è stato centrato, salendo sul secondo gradino del podio nella classifica generale su 4 attrezzi. Veronica ha anche raggiunto la seconda posizione sugli attrezzi “Parallele” e “Corpo libero” nonostante una caduta, segno che nelle sue corde c’è molto di più da dimostrare.

I complimenti della società vanno a queste due atlete, per il loro impegno e la loro costanza in Palestra, ognuna a suo modo, nonostante le mille difficoltà quotidiane.