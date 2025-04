Amron Team: la coppia valsesiana Beccaria-Carbone brilla anche in vacanza

Trail in Toscana: la coppia valsesiana Beccaria-Carbone brilla anche in vacanza.

La passione per il trail non conosce pause per la coppia valsesiana formata da Paola Beccaria e Claudio Carbone. Anche durante le vacanze, i due atleti dell’Amron Team ASD hanno scelto di mettersi alla prova partecipando a un vivace Trail: "Ottima iniziativa!"