Valdilana ha ricordato la festa del 4 novembre a Crocemosso FOTO e VIDEO

Si è tenuta questa mattina, lunedì 4 novembre, a Valdilana la commemorazione dei caduti in guerra, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. A Crocemosso si è svolta la cerimonia commemorativa per rendere omaggio ai caduti. Presenti gli alpini di Valdilana, i Carabinieri, oltre alle associazioni d'arma. Il sindaco Mario Carli ha portato il saluto dell'amministrazione, è seguito l'intervento di don Mario Foglia Parrucin che ha chiesto di pregare per i morti di tutte le guerre, anche quelle attuali. È stato benedetto il cippo a Crocemosso, ma il sindaco ha ricordato che tutti i cippi di Valdilana oggi hanno ricevuto un fiore. Inoltre il messaggio è stato portato anche nelle scuole. Mario Carli ha poi chiesto un minuto di silenzio per il piccolo Enrico, il bimbo di tre anni di Trivero morto in un incidente d'auto nella notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre.