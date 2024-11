Mongrando: Motociclista esce di strada per evitare la collisione con un veicolo

Motociclista esce di strada per evitare la collisione con un veicolo - Foto di repertorio

Quando i Carabinieri sono arrivati sul luogo dell'incidente di ieri, sulla Statale 338 tra Mongrando e Zubiena, i sanitari del 118 avevano già preso in carico il conducente di una moto uscita di strada per trasportarlo in ospedale.

Dalle testimonianze della moglie che viaggiava con l'uomo, sembrerebbe che la manovra che ha provocato la caduta si dovrebbe imputare al tentativo di evitare la collisione frontale con un'auto proveniente dalla parte opposta, in fase di sorpasso e tale da restringere notevolmente la corsia di marcia della moto.

A supporto delle affermazioni dei malcapitati sembrerebbe che ci siano le immagini della telecamera installata sul casco, ora al vaglio dei Carabinieri per verificare la veridicità della dinamica.