Biella Vaglio, voragini in strada Cantone Ostocco, la segnalazione di cittadini FOTO

La strada di Cantone Ostocco, nel comune di Biella Vaglio, ormai da mesi ha dei buchi che ora sono voragini e i cittadini hanno già fatto diverse segnalazioni che ad oggi sono rimaste inascoltate.

"Più volte abbiamo chiamato in Comune , scritto email ma non hanno mai mandato nessuno a chiuderli dal mese di maggio dopo le piogge - scrivono i cittadini - e la situazione sta diventando esasperante ogni volta che bisogna passare in auto. Chiediamo se è possibile intervenire, grazie".