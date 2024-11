Biella, al Cimitero Urbano la Messa in memoria dei defunti: un messaggio di speranza e gratitudine - Foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 2 novembre presso il Cimitero di Biella, la celebrazione in memoria di tutti i defunti. Alle ore 17.30 la comunità si è riunita per il Santo Rosario per accogliere, alle 18.00, la Santa Messa presieduta dal vescovo Roberto Farinella. Un momento di raccoglimento e riflessione, rivolta alla speranza nella resurrezione: “La nostra vita non termina con la morte: entriamo nella luce di Dio”.

Le parole del vescovo si sono poi rivolte al discorso di Papa Francesco, che ci invita a vivere ogni giorno con consapevolezza, gioia e responsabilità, poiché ogni alba rappresenta un dono prezioso. Un messaggio di speranza e gratitudine e un ricordo per chi ora ci accompagna da lassù.