Piemonte contro le frodi nel diritto allo studio universitario: firmato il protocollo d’intesa FOTO

È stato firmato oggi a Torino il Protocollo d’Intesa tra Edisu Piemonte e il Comando Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del Vicepresidente e Assessore al Diritto allo Studio della Regione Piemonte Elena Chiorino.

L’accordo, siglato dal Presidente di Edisu Piemonte, Alessandro Ciro Sciretti, e dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, mira a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nel campo della prevenzione e del contrasto alle frodi che possono minare l’accesso equo ai benefici pubblici per il diritto allo studio.

Una collaborazione che si inserisce nel più ampio contesto di prevenzione degli abusi economici e finanziari che possono danneggiare l’efficacia delle misure a sostegno del diritto allo studio per gli studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate, che ha visto a livello nazionale, su impulso del Ministro Anna Maria Bernini, il Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) siglare lo scorso 5 giugno un analogo Protocollo con le Fiamme Gialle a Roma. Alla cui firma era presente anche una delegazione di Andisu, l'Associazione nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio.

L’intesa stabilisce le modalità operative e le procedure che permettano di monitorare e verificare l’idoneità dei beneficiari delle misure di sostegno messe in atto dall'Ente regionale per il diritto allo studio, quali le borse di studio e l'assegnazione di alloggi agli studenti e alle studentesse universitarie che partecipano al bando annuale. L’accordo prevede, inoltre, attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte al personale delle due istituzioni, allo scopo di consolidare le procedure operative comuni e garantire una sempre maggiore efficacia nelle azioni di controllo e prevenzione.

A tutela della privacy e in conformità alle normative vigenti, tutte le informazioni condivise tra Edisu e la Guardia di Finanza saranno trattate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).