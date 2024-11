A Salussola il foliage della bassa Serra biellese

Il cammino organizzato dal Museo di Salussola è un percorso emozionale, un’immersione nella natura fra paesaggi incantevoli ammantati da sfavillanti colori dove ci si approccia all’ambiente naturale sotto varie sfaccettature. Una passeggiata tra la teoria di colline addossate alla Serra e affacciate sulla pianura, lo sguardo si perde in un orizzonte così vasto in cui le immagini si sgranano in tenui colori che si mescolano al cielo.

Alle 14 di domenica 10 novembre avrà luogo il ritrovo con la guida Fiorella Giarrizzo in piazza 9 marzo 1945 di Salussola Monte, affaccio dallo stupendo belvedere panoramico sul Biellese e introduzione al fenomeno del foliage, che tutti gli anni ci stupisce e incanta. Visita al parco del Castello di Salussola accolti in un contesto articolato fra piante secolari, sentieri, scorci di rara bellezza dove emerge un amore per la natura che si traduce in un ambiente armonioso. Successiva visita alla sala degli erbari del museo dove è esposta la collezione degli exiccata della flora autoctona. Si inizia una camminata tranquilla seguendo parte dell’antico sentiero delle “ Processioni Campestri” sulla dorsale della Serra fino al raggiungimento della cappelletta votiva della Cascina dei Frati del Lajasso con sguardo panoramico sulle Alpi Biellesi e sul Monte Rosa.

Il percorso attraversa boschi, cascine e vigne. Dall’azienda vitivinicola Eusebio nella frazione Prelle, proseguendo, si raggiunge il leggendario Castagno delle Streghe. Il rientro è previsto per le ore 18 circa. Per info: 3408733869. Si consiglia abbigliamento adeguato e una torcia. In caso di maltempo la passeggiata verrà annullata.