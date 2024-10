Il restyling dell’Ipercoop di Biella è finalmente concluso: il punto vendita è tutto nuovo! FOTO

Con la consueta cortesia, ora si presenta con un look fresco e accattivante. Dopo un’attesa prolungata, i soci e i clienti possono scoprire un negozio completamente rinnovato.

Tra le principali novità, all’ingresso troviamo un Novapoint ristrutturato, il centro servizi di Nova Coop, situato vicino ai corner Coop Salute e Coop Ottica. Proseguendo, si può esplorare il nuovo Corner multimediale Expert In, dove è possibile interagire liberamente con un’ampia gamma di prodotti di telefonia e informatica. L’offerta gastronomica è arricchita da un ampliamento del Fiorfiore Cafè, dove gustare piatti della cucina Coop in un ambiente confortevole, dotato di pannelli fonoassorbenti per un maggiore benessere acustico.

Il negozio ha migliorato l’efficienza con nuove casse per il pagamento veloce e terminali salvatempo disponibili anche in una nuova ulteriore postazione, oltre a un nuovo ingresso per i freschissimi con una vista subito sui reparti serviti. La Macelleria è stata completamente rinnovata e offre anche prodotti già pronti nei banchi a libero servizio, ampliati per una maggiore scelta. Nel reparto Pescheria, sono stati installati produttori di ghiaccio a caduta per migliorare l’ergonomia del personale e nuovi monitor per una comunicazione più chiara ed ecologica.

Sono state inoltre arricchite alcune aree tematiche, come la cantina dei vini, e introdotti nuovi prodotti e servizi, tra cui un banco caldo di gastronomia, un ampio banco pasticceria con vista sulla galleria e un rinnovato banco panetteria con la vendita di pizza alla pala.

E per quanto riguarda la convenienza? All’Ipercoop di Biella ci sono offerte ogni settimana! Fino al 3 novembre, ogni acquisto nel reparto macelleria ti farà avere un buono sconto del 25% sull’importo speso, da utilizzare dal 4 al 10 novembre. E non finisce qui: ogni settimana ci sono nuove promozioni!

Inoltre, l’adozione di impianti frigoriferi di ultima generazione e altre soluzioni per l’efficientamento energetico rendono il negozio più sostenibile, riducendo i consumi energetici.

Non dimenticare i servizi aggiuntivi offerti da Nova Coop presso il Centro commerciale Gli Orsi di Biella: la stazione di rifornimento Enercoop e il servizio di spesa online su CoopShop.it, con opzioni di consegna a domicilio o ritiro presso il locker adiacente all’Enercoop.

L’Ipercoop è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21.