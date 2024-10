Modifiche di circolazione alle vie di Biella: come cambia la viabilità.

Il Comune di Biella presenta le nuove restrizioni e divieti, in occasione di “Autunno in Piazzo” e il “Tour della Fiaccolata”, che porteranno alla chiusura e alla limitazione del transito, su diverse vie della città.

Domenica 3 novembre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cisterna, dalle ore 00.00, alle 19.00 e la temporanea sospensione della circolazione, dalle 7.00 alle 19.00.

Martedì 5 novembre, invece, il Tour della Fiaccolata prevede la temporanea sospensione della circolazione veicolare dalle ore 11.00, per il tempo strettamente necessario al transito dei Tedofori, nelle seguenti vie: via Seminari, via Arnulfo, via Q. Sella, Piazza Cossato, via Rosselli, via Rigola, via Ivrea, via dei Tigli, Piazza Cerruti, Corso Pella fino a Città Studi.