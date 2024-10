AMA Biella cerca volontari

Un appello a chi ha tempo libero, un'auto e voglia di fare un gesto gentile per gli altri. Associazione Malattia Alzheimer Biella cerca volontari da inserire nel team di coloro che si occupano di accompagnare al centro Mente Locale le persone che, per mille ragioni, non riescono a raggiungerlo da sole. Ai volontari del team trasporti si chiede la disponibilità a trasferte nell'area di Biella e della provincia.

E' previsto un rimborso chilometrico per compensare le spese vive che il volontario sostiene. Chi è interessato può mettersi in contatto con la segreteria allo 015.401767 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17).