Mezzana, dopo 2 anni di assenza ritorna in attività la Pro Loco: la guida Marion Wagner

Ritorna in attività la Pro Loco di Mezzana Mortigliengo dopo due anni di assenza dalla scena cittadina. Lo fa con una squadra rinnovata, formata da giovani leve, pieni di entusiasmo, guidati da un nuovo direttivo capitanato dal presidente Marion Wagner, di origine tedesca, da 2 anni residente in paese.

Al suo fianco, il vice Katiuscia Marangoni, il segretario Domenico Scarfone, il tesoriere Denis Pilotto e i tre consiglieri Patrizia Ramazio, Eduard Kuznyuk e Diana Magdalena Zamfir, oltre ad 7 membri dell'associazione. Inedito anche il logo della Pro Loco, creato dalla consigliera Zamfir. “L'obiettivo – confida Wagner – è di dar vita ad una serie di progetti che guardino alla nostra comunità”.

Lieto della notizia il sindaco Corrado Sola: “Siamo contenti che sia di nuovo presente una realtà che operi a favore della cittadinanza. Auguriamo una lunga vita amministrativa”. Concorde anche l'ex primo cittadino Alfio Serafia: “Una bella notizia per il paese. Un grosso in bocca al lupo”.

Il primo evento della neocostituita Pro Loco sarà in programma questo sabato, 2 novembre, alle 11, di fronte all'ecomuseo di frazione Mino, con la tradizionale castagnata d'autunno: oltre alle classiche caldarroste, sarà offerto anche vin brulé, cioccolata calda e thè. Per le famiglie saranno a disposizione giochi e intrattenimenti per trascorrere una giornata in compagnia. L'evento vede il patrocinio del comune di Mezzana Mortigliengo e il supporto della rete UNPLI alla quale l'associazione è associata.

“Tale occasione rappresenta un primo incontro per farci conoscere a cui seguirà, probabilmente, un altro piccolo evento entro la fine dell'anno – sottolinea Wagner - Stiamo inoltre mettendo insieme le idee per proporre un 2025 vario e ricco di iniziative”.