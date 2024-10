Non sente l'amico da alcuni giorni, trovato in casa senza vita a Salussola (foto di C. Circolari)

Dopo Chiavazza, un altro uomo è stato trovato senza vita in casa. La tragedia si è consumata nella giornata odierna a Salussola. Vittima un anziano di circa 77 anni.

A dare l'allarme, stando alle prime ricostruzioni, un amico che, da alcuni giorni, non sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lui.

Una volta sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.