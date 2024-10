Ginnastica Lamarmora, prova d'orgoglio per Maddalena Calcagno

Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Regionale Silver di ginnastica ritmica, categoria LB1, si è svolto domenica 27 ottobre al Palalancia di Chivasso. Unica ginnastica a rappresentare in gara la Società Ginnastica Lamarmora, è stata, nella categoria J1, Maddalena Calcagno.

Per lei questa gara è stata l'esordio in campionato, perché, a causa di problemi fisici, non ha potuto svolgere le prime due prove. Ha perciò affrontato la competizione senza porsi grandi aspettative, senon quella di dimostrare in pedana il frutto del suo lavoro. Il suo programma, da poco rinnovato e mai presentato in gara, prevedeva un esercizio a corpo libero ed uno con la palla. La giovane atleta li ha eseguiti al meglio delle sue possibilità, con tranquillità e maturità ed appena qualche piccola sbavatura.

Grandissima è stata la sua soddisfazione, quando, al termine delle due esecuzioni, si è vista al secondo posto della classifica provvisoria, risultato che è stato mantenuto fino al termine della competizione. Per lei è il primo podio della sua carriera e, oltre ad essere una gioia per lei e le sue allenatrici, Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati e la coreografa Alessandra Ceccato, la ripaga per aver saputo tener duro, nonostante negli ultimi anni abbia dovutoaffrontare lunghi periodi di fermo, a causa di diversi infortuni. Un plauso va quindi a lei per il suo risultato e per la sua tenacia.