Gambe leggere e senza fatica: prova i benefici delle calze elastiche a compressione graduata.

Lavori tanto in piedi?

Alla fine della giornata senti le gambe pesanti, gonfie e doloranti?

Facendo sport hai frequentemente crampi e avverti una sensazione di fatica a livello muscolare?

Potresti avere bisogno delle calze a compressione graduata!

È automatico pensare che le calze elastocompressive siano associate a una patologia. Normalmente, infatti, vengono consigliate a chi soffre di alterazioni a carico dei vasi, oltre che nel pre e nel post-operatorio.

Tali dispositivi medici sono essenziali per il benessere delle vene: esercitare una compressione agli arti inferiori favorisce una spinta verso l'alto del sangue e dei fluidi accumulati, specialmente a livello della caviglia. Dal loro utilizzo non ne deriva chiaramente una guarigione, ma un sollievo dai sintomi tipici.

Non dobbiamo però, cadere nell’errore di associare questi dispositivi alle cosiddette “calze della nonna”.

Oltre ad essere indicate nei casi di insufficienza venosa e linfatica, previa prescrizione del medico sulla tipologia di calza e di compressione, le calze elastiche oltre che medicali, possono anche essere preventive, dette "calze da riposo", indicate per chi non soffre di una patologia a carico dei vasi ma svolge lavori in cui è necessario stare in piedi a lungo, e per chi sente progressivamente nel corso della giornata, gonfiore e pesantezza. Il bello è che sembrano in tutto e per tutto calze normali, anche colorate.

Pochi conoscono, inoltre, i benefici di tutori elastocompressivi durante e nel post attività sportiva.

L’aumento del ritorno venoso ottimizza il trasporto di nutrienti e ossigeno alle cellule muscolari, alzando la soglia di affaticamento, limitando la produzione di acido lattico, riducendo il dolore da sforzo e minimizzando i rischi di lesioni.

Ma non solo: la linea di prodotti di Cizeta sport, Compression Zone, grazie a innovativi brevetti volti a migliorare la performance sportiva in maniera naturale, incrementa la velocità dei flussi sanguigni, aumentando l’efficacia cardiocircolatoria, e permette una più elevata capacità di recupero, riducendo lo stress cardiaco. La loro particolare tessitura nell’area del piede, a soletta massaggiante, dona anche una maggiore sensibilità e stabilità nell’appoggio.

Il risultato è un aumento delle performance aerobiche, una maggior resistenza a fronte di un minor affaticamento fisico e un rapido recupero muscolare.

Due marciatori italiani, Antonella Palmisano e Massimo Stano hanno indossato le calze Compression Zone alle Olimpiadi di Tokyo 2020, rispettivamente nella marcia 20km femminile e maschile, conquistando entrambi la medaglia d'oro.

In Parafarmacia Beltrami è presente un ampio reparto di tutori elastocompressivi, preventivi, medicali e sportivi: gambaletti, da uomo e da donna, autoreggenti, (mono)collant, calzini e bracciali, a diversa trama, compressione e colore.

