Ottima vittoria del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo in B2

Serie B2.

Nel campionato di B2, la formazione del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo ha ospitato l’Enjoy di Collegno, tra le cui fila gioca il forte atleta di terza categoria Salvatore Margarone, rientrato in continente dopo alcuni anni di militanza sarda, a Nulvi. I biellesi, molto concentrati e determinati, hanno giocato al meglio, disputando un match pressoché perfetto e vincendo, alla fine , per 5 a 2. Che il piede di partenza fosse quello giusto si è visto sin dalla partita d’esordio, quando Francesco Gamba, in tre set, supera Lavita (4/9/9). Eugenio Panzera, dall’alto della sua classe, non ha problemi ad allungare, imponendosi, con facilità, al giovane Giolito (3/6/8).La partenza di Matteo Passaro con Margarone non è stata di certo delle più brillanti; tuttavia, poi l’atleta di casa è entrato bene in partita, mettendo in seria difficoltà l’avversario, pur perdendo in 4 set (1/4/-10/12). Nella partita successiva, Eugenio Panzera ha dovuto dar fondo a tutta la sua esperienza e limpida classe per avere la meglio su Lavita, contro cui ha sofferto all’inverosimile (-3/8/10/12). Tutto più che facile, invece, per il capitano enjoyno Margarone, contro Francesco Gamba: tre set senza storia (2/5/9). Partita importantissima quella di Matteo Passaro contro Giolito; il bielleseo non si avvia al meglio, ma recupera bene, si rilassa un po’ nel quarto parziale, ma conclude vittoriosamente in bella (-7/8/8/-4/3). Ed ecco lo scontro clou: si affrontano i due capitani: Panzera e Margarone; i precedenti per Eugenio Panzera non sono propriamente lusinghieri: sui sette scontri diretti avuti in carriera, una sola volta è riuscito ad imporsi, il 7 gennaio 2017. Gli atleti si aggiudicano agevolmente a vicenda I primi quattro set e tutto si decide alla bella: Panzera non parte bene ed è sempre indietro di alcuni punti; sul 6 a 9, però, decide di giocarsi il tutto per tutto; con tre “blocchi” incredibili agguanta la parità. Al servizio ora c’è il portacolori biellese, ma, nel ribattere la risposta, scivola e cade, e con facilità l’avversario appoggia la pallina e si conquista il match-point. Ma Panzera non ci sta, annulla il match point e alla prima sua occasione favorevole, chiude set, partita e incontro (5/-6/5/-4/10).

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,6; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,4; T.T. Mlm Mondovi',4; Tt Enjoy,2; T.T. Valenza Kimonoporte,2; Luigi Rum Compagnia Unica,2; G.S. G. Regaldi Novara,0; Asd Tt Romagnano,0.

Serie C2.

In serie C2 lo scontro del TT Biella – Biella Legno con i “cugini” cossatesi dello Splendor si è giocato venerdì sera ed è terminato con la nostra sconfitta dei biellese con il punteggio di 5 a 2. L’incontro era molto delicato e lo si sapeva; difficilmente, per quello che si è visto, lo si sarebbe potuto vincere. Certamente, la sconfitta di Tommaso Sorrentino all’inizio del match, dopo una interminabile maratona con Pronesti (-10/4/12/-13/12) ha, in parte, compromesso l’esito finale. Per il resto, i pronostici sono stati rispettati; Luca Lanza batte Bianchetto e perde da Capodiferro, Mattia Noureldin vince su Pronesti ed è battuto da Bianchetto, con Tommaso Sorrentino rimasto, inopinatamente, a secco.

Classifica: Tt. Biella - Legno,4; Tt. Romagnano,4; Tt. Valenza - Andrew's Style,4; Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,4; Tt. Novara Hcm,0; G.S. G. Regaldi Novara,0; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,0;

Serie D1.

In D1, dopo due pareggi consecutivi, è arrivata la prima vittoria per la compagine del TT Biella – TIB. Contro la formazione della Sisport, ancora in lutto per la recente perdita di Roberto Gatti, factotum della sezione tennistavolo, i biellesi si impongono con il punteggio di 4 a 2. Due punti di Stefano Torrero su Rombiolo e Traina, uno di Giacomo Cenedese su Rombiolo e uno del capitano Stefano Erba, entrato all’ultimo in sostituzione di Federica Prola, contro Aragona.

Classifica: Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,5; Tt. Biella - Tib,4; Tt. Novara B Hcm,2; Tt Sisport A,2; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,2; Tt. Valenza - Assifour,2; Tt. Novara A Hcm,1; Tt. Alessandria,0.

Serie D2.

Per gli atleti che prendono parte al campionato di D2 è stato un fine settimana ricco di impegni. Venerdì sera si è infatti disputato il derby che ha visto prevalere il team del TT Biella - Pizzeria Giordano, che si è imposto con il punteggio di 5 a 1 alla formazione del TT Biella - Tintoria Ferraris. Due punti di Federico Arno, in grande spolvero, entrambi conquistati agli spareggi della bella, due di un ottimo Gilberto Rollino e uno di Michele Motta. Per gli avversari il punto della bandiera è stato ottenuto dal bravissimo Andrea Manicotto in quattro set su Motta. Gabriele Marfisi e Wu Jin Hao, pur giocando buone partite, non sono riusciti a raccogliere punti.

Sabato pomeriggio, per entrambe le formazioni, un altro incontro. La squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano era impegnata a Cossato contro lo Splendor; il match, molto combattuto, è terminato in parità. Due vittorie al quinto set per il capitano Michele Motta contro Zoppello e Fazzari e una vittoria di Gilberto Rollino su Negrone hanno permesso ai biellesi di pareggiare l’incontro, dopo che, a un certo punto, il parziale era a favore degli atleti cossatesi per 3 a 1; Federico Arno, questa volta, è rimasto a secco. Con i colori dello Splendor, oltre a Fazzari, Negrone e Zoppello, ha giocato e vinto il giovane Riccardo Motta, attualmente imbattuto in campionato. La squadra del TT Biella - Tintoria Ferraris, capitanata da Marco Ruffanello, si è invece recata a Ivrea. I giovani atleti migliorano di volta in volta ma, ovviamente, mancano di un pizzico di esperienza. Contro i più esperti eporediesi hanno disputato belle partite, ma con scarso esito: solamente un solido Andrea Manicotto ha portato un punto alla causa, vincendo con Chiappin (7/-10/5/3) e sfiorando, per un nulla, il risultato positivo con Ferraro (-11/12/-4/9/10). Al palo sia Gabriele Marfisi sia Wu Jin Hao.

Classifica: Tt. Romagnano,5; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,4; Asdtt Ivrea B,3; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,3; Coumba Freide T.T. Aosta,2; Tt. Pontdonnas,2; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,1.

Serie D3.

Per le squadre di D3 il calendario aveva in programma il derby che si è giocato mercoledì sera. Opposti al TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza dei navigati Federico Villa e Traian Muscalu, affiancati per l’occasione da Luca Rizzo, si è presentata la compagine del TT Biella - Barbera Auto, dei giovanissimi Lorenzo La Porta, Giacomo Riva, Jacopo Siciliano e Pietro Napolitano (quarantacinque anni in quattro!). L’esito finale del match era senza dubbio scontato, ma i ragazzini terribili hanno già messo in mostra una buona impostazione tecnica, con Giacomo Riva che riesce anche a portare un punto alla propria formazione vincendo la partita contro Luca Rizzo.

Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,4; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,4; Tt. Enjoy Honey Badgers,2; Tt. Romagnano,2; Tt. Biella - Barbera Auto,0; Coumba Freide Tt. Aosta,0.