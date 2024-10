Riascoltati per voi: Arcade Fire - Funeral (2004)

Trentanovesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Grazie al consiglio di un caro amico, quest’ultima settimana ho avuto il piacere di riascoltare un vecchio disco che, ad essere sinceri, mi ero un po’ perso. Nel settembre del 2004, gli Arcade Fire pubblicano non solo il loro primo album ma un vero e proprio capolavoro artistico. Vi sto parlando di “Funeral”.

Riascoltare “Funeral”, album d’esordio della band indie-rock canadese Arcade Fire, è un'esperienza che offre una serie di profonde riflessioni. Il disco è intriso di una sincerità disarmante: esso infatti, è capace di evocare profondi ricordi e sentimenti tanto da risultare e rappresentare un punto di riferimento nel panorama dell’indie-rock dell’epoca. “Funeral” è caratterizzato da sonorità ricche e stratificate che mescolano elementi di rock, di folk e di musica orchestrale, ma è grazie ad una produzione a dir poco audace e innovativa, che l’album in breve tempo è diventato un capolavoro che riesce tutt’oggi a catturare l'intensità delle emozioni umane.

Con le sue dolcissime e al tempo stesso potenti melodie, le sue armonie corali ed i suoi arrangiamenti ricchi e dinamici, il disco si dipana attraverso un’atmosfera quasi catartica: ad ogni ascolto è come se si stesse facendo un viaggio emotivo interiore. La capacità degli Arcade Fire di trasmettere una gamma così ampia di emozioni, dalla gioia alla tristezza, rende questo album semplicemente eterno e toccante. Prima di passare all’ascolto vi lascio con alcune note statistiche relative al disco di oggi: l’album ha venduto oltre 500.000 copie negli Stati Uniti, ottenendo la certificazione di disco di platino.

Il brano "Wake Up" è diventato una delle loro canzoni più iconiche, infatti è stata utilizzata in numerosi film, serie TV e campagne pubblicitarie; stando al sito Metacritic, con un punteggio di 100 su 100, “Funeral” ha ricevuto un'accoglienza fantastica da parte della critica musicale, evidenziando la sua importanza nel panorama musicale; inoltre l’album è stato inserito in molte playlist dei migliori album di tutti i tempi, dimostrando la sua influenza duratura e la sua rilevanza nel corso degli ultimi vent’anni! I miei brani preferiti sono: "Neighborhood #1 (Tunnels)”; "Wake Up”; "Rebellion (Lies)”; "Crown of Love” e "In the Backseat”.

Voto: 9

Tracce: 1) Neighborhood #1 (Tunnels) – 4:48 2) Neighborhood #2 (Laïka) – 3:32 3) Une Année Sans Lumière – 3:40 4) Neighborhood #3 (Power Out) – 5:12 5) Neighborhood #4 (7 Kettles) – 4:49 6) Crown of Love – 4:42 7) Wake Up – 5:35 8) Haiti – 4:07 9) Rebellion (Lies) – 5:10 10) In the Backseat – 6:20

Durata: 48 minuti.

Formazione: Win Butler (voce, chitarra solista, chitarra ritmica, chitarra acustica, basso, pianoforte); Régine Chassagne (tastiere, voce, batteria, fisarmonica); Richard Reed Parry (percussioni, chitarra, tastiere, contrabbasso, pianoforte, basso); Tim Kingsbury (basso, chitarra elettrica); William Butler (percussioni, glockenspiel, basso, chitarra acustica, pianoforte); Sarah Neufeld (violino) e Jeremy Gara (batteria, percussioni).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Funeral” ma anche degli Arcade Fire e della loro musica. Al prossimo riascolto…