A Candelo c'è l'idea di installare una panchina smart per creare un spazio multiuso

Approvata a Candelo anche la terza scheda progetto da presentare nell'ambito della programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale FSC 2021-2027 a cura del capofila. La giunta ha deliberato l'adesione al progetto “InfoBar@ggia Smart & Green”, ideato dall’Unione di Comuni “Tra Baraggia e Bramaterra”.

Il progetto rientra nell'ambito della digitalizzazione e, nello specifico, il comune di Candelo ha richiesto un contributo di 15mila euro per l'installazione di una panchina smart volta a creare un spazio multiuso, con la possibilità per i fruitori di sostare caricando il proprio smartphone o il pc portatile e tramite un pannello digitale visualizzare informazioni e servizi in tempo reale, tra cui gli eventi promossi dal Comune, le previsioni meteo, le webcam panoramiche, ecc., grazie alla connessione con una piattaforma software appositamente creata, sulla quale si baserà anche l'eventuale app scaricabile gratuitamente, con cui sarà possibile attivare le prese di corrente presenti sulla panchina e soprattutto interagire con i servizi e le informazioni offerte.

“La realizzazione della panchina smart, posizionata in area Wi Fi, costituirà parte di un filo conduttore fra tutti i Comuni del territorio dell'area omogenea della Baraggia Biellese e Vercellese, che diventerà così più connessa e funzionale – spiega Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore - Inoltre grazie ai nuovi monitor e all'app, cittadini e turisti potranno informarsi facilmente sugli eventi in programma, ricettività, negozi ed attività valorizzando il commercio di prossimità. A carico del Comune, in caso di ammissione al finanziamento, resterà solo una quota di co-contributo pari ad euro 1.500”.