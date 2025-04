Anche a Gaglianico termosifoni accesi

Considerati i valori delle temperature che in questi giorni risultano particolarmente bassi, specialmente nelle ore mattutine e serali, con manifesto disagio soprattutto per la popolazione anziana e per gli alunni delle scuole, anche il Comune di Gaglianico, attraverso un'ordinanza, ha previsto l’accensione degli impianti di riscaldamento dal 16 aprile al 27 aprile 2025 nell’ambito del territorio di Gaglianico.

Sono però previsti delle limitazioni: gli impianti non possono superare le 7 ore massime giornaliere di utilizzo.