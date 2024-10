Biella Corse al Rally 2 Laghi: 6 equipaggi e un navigatore in forze nel Verbano Cusio Ossola.

Rally 2 Laghi

Biella Corse in forze al 10° Rally dei Laghi / Rally dell'Ossola che si corre questo fine settimana nel Verbano Cusio Ossola, con partenza e arrivo a Baveno, sulla costa occidentale del Lago Maggiore.

In gara, decisi a ben figurare, ci saranno sei equipaggi della Scuderia più un navigatore a fianco di un pilota di altra scuderia.

Con il numero 2 il primo a partire sarà il "quasi locale" (è di Armeno, nell’alto novarese) Federico Romagnoli che in questa occasione gareggerà con Tullio Tonati su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/ Rally 2).

Va ricordato che Federico è un giovane e promettente pilota che oltre a essersi ottimamente piazzato, alcuni anni or sono, in alcuni rally locali (vincendo, fra l'altro la classe Super 1600 al Rally del Rubinetto 2021 e chiudendo terzo assoluto, di gruppo e di classe al Rubinetto 2022) ha finito la stagione 2021 premiato dalla Gazzetta Motori come vincitore del maggior numero di prove speciali nella prima stagione della Toyota Yaris Rally Cup, monomarca in cui si è piazzato al terzo posto assoluto e al secondo della classifica riservata agli "Under 23".

Dopo Romagnoli, con il numero 5 partiranno invece Fabrizio Margaroli e Leone Natoli, in gara con un'altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/ Rally 2).

“Fabrizio è un pilota di casa" commenta il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri, "e in queste valli ha sempre ottenute ottimi risultati. Ricordo, per esempio, la vittoria al Valli Ossolane 2010 e 2018. E’ un pilota molto forte e logicamente ci aspettiamo grandi cose da lui!”.

A seguire, con il numero 25 partiranno Pietro Colla e Cristian de Mori, in gara con una Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600); con il 46 Davide Toscani e Andrea Viola, alla guida di una Peugeot 208 GT Line (gruppo RC4N, classe Rally4); con il 73 Alberto Stopani ed Ermes Bagolin, in gara con una Renault Clio RS Line TCE (gruppo RC5N, classe Rally5); e infine, con il numero 82, Daniele Bestetti e Mattia Nicastri, in gara con una Renault Clio Williams (gruppo RC4N, classe A7).

"Sono tutti equipaggi in gamba" commenta Negri "in grado di ben figurare nell'assoluta e nelle rispettive classifiche di categoria”.

Il navigatore Biella Corse in gara sarà, naturalmente, l'inossidabile Luca Pieri che, in questa occasione, gareggerà a fianco del pilota Filippo Serena sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/ Rally2) numero 15.

La gara partirà alle 15,01 di sabato 26 ottobre da Baveno, dove si concluderà a partire dalle 16,01 di domenica 27. In programma ci sono sei prove cronometrate, ricavate sabato da due passaggi sulla "Giovanni Piola" (di 9 chilometri) e, domenica da due passaggi sui tracciati "Aurano" (di 12,10 chilometri) e "San Fermo" (di 7,50 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 299,88 chilometri di cui 57m20 di prove cronometrate.

Ed ecco le gare dello scorso fine settimana

Rally di Sanremo

Il miglior risultato fra i tre navigatori Biella Corse che hanno partecipato, a fianco di piloti di altra scuderia, al 71° Rally di Sanremo (corso questo fine settimana, venerdì 18 e sabato 19 ottobre) è stato ottenuto dal biellese Luca Pieri.

Al via con Massimo Marasso su di una Skoda Fabia (gruppo RC2, classe R5/Rally2), hanno chiuso la gara al 16° posto assoluto (il quinto della classifica valida per la Coppa Rally di Zona 2), tredicesimi di gruppo e di classe.

Venanzio Aiezza, invece, al via con il pilota Giovanni Battista Dello Russo con una Toyota GR Yaris (gruppo RC3N, classe R1T/Naz.4x4), ha terminato la gara al 78° posto assoluto (il 54° della classifica del CRZ 2), settimi di gruppo e sesti di classe.

Niente da fare invece per Stefano Bruno-Franco, che era in gara a fianco del pilota Massimo Paire su di una Peugeot 208 GT Line (gruppo RC4, classe Rally4). Si sono infatti ritirati al termine della quarta prova della gara.

Trentino Rally