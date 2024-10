Biella, la prima Borsa Internazione del Turismo Accessibile diffonde esperienze per abbattere barriere FOTO e VIDEO

A Biella si conclude la prima giornata della Borsa Internazionale del Turismo Accessibile: un’intensa giornata di condivisione, che ha accolto un dibattito di confronto fra associazioni, operatori del territorio, istituzioni, tour operetor nazionali e internazionali oltre all’incontro fra decine di sellers e buyers, sotto la stella del turismo accessibile. Numerosi i partecipanti da fuori regione, che all’Auditorium di Città Studi hanno esposto il futuro di un nuovo paradigma turistico.

Lo spunto nasce dal progetto “Mèsenté”, traduzione in piemontese di “il mio sentiero”, realizzato grazie alla cooperazione tra GAL che promuove un concetto di turismo inclusivo, su misura per tutti, e che nel periodo 2022-2024 ha puntato a rafforzare la capacità attrattiva delle filiere turistiche for All. L’obiettivo principale è quello di creare un brand che identifichi tutte quelle realtà in grado di proporre un prodotto turistico di alta qualità, capace di coniugare le ragioni dell’impresa turistica con l’attenzione alle esigenze di una domanda di ospitalità che richiede attenzione, dialogo e conoscenze tecniche.

Numerosi gli interventi della giornata:

Elena Chirino, vicepresidente della Regione Piemonte ha aperto i saluti istituzionali e sottolinea: "Come l'evento aiuti a sensibilizzare non solo il comparto turistico, ma anche tutto il territorio".

Alessandra Locatelli, ministro della disabilità ha aggiunto: "Lavorare insieme per migliorare l'offerta turistica, nell'ambito delle disabilità, porta a una crescita per tutti."

A seguito dei saluti istituzionali si sono aperte le tavole rotonde. La prima si è aperta con la domanda: “Turismo accessibile nel 2024: un'opportunità?", a rispondere sono stati i direttori GAL: Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Mario Poma, e montagne biellesi, Luca Pozzato, il rappresentante dell'Enatt, Emiliano Deferrari.

La Direttrice Coordinamento Politiche Fondi Europei del settore Turismo e Sport di Regione Piemonte Paola Casagrande ha illustrato i lavori che la Regione sta portando avanti nella direzione dell'accessibilità.

La seconda tavola è stata aperta da Gianni Ferrero di CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà, che ha risposto alla domanda: "Come ci si pone nei confronti delle persone in difficoltà o con disabilità?". Dopo di lui ha parlato Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che alla domanda: "Come interviene una fondazione di origine bancaria in questo argomento?", ha risposto che ogni progetto finanziato può diventare il seme per altri progetti.

Francesca Carmagnola, Direttrice ITS Turismo e Attività Culturali Piemonte introduce e approfondisce il tema della formazione: "Educare gli studenti all'accoglienza e alla comprensione di esigenze particolari porterà ad un arricchimento di tutta la filiera turistica”.

Dopo il pranzo sono stati presentati dei progetti della realtà turistica inclusiva: fra i più emozionanti il racconto del cammino della via Francigena di persone con autismo, presentato dal Dottor Roberto Keller e un momento di comunicazione inclusiva offerto da Rocco Cericola, Exployo Travel, che ha interagito con il pubblico insegnando le basi della LIS.

