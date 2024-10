Ricostruzione unghie: come funziona e come farla da soli

Prenditi il tempo necessario : se è la tua prima volta, prendi il tempo necessario per familiarizzare con gli strumenti e i prodotti. Non avere fretta: la ricostruzione unghie richiede precisione, e procedere con calma ti aiuterà a ottenere un risultato più pulito e professionale;

Mantenimento e rimozione: anche la manutenzione è fondamentale per far durare a lungo la ricostruzione. È consigliabile fare ritocchi ogni 2-3 settimane per mantenere le unghie perfette. Per la rimozione, è necessario utilizzare prodotti specifici per sciogliere il gel senza danneggiare le unghie naturali.