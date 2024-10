Lavanderia industriale di Masserano cerca manutentore elettro-meccanico

Mansione : La risorsa ricercata dovrà occuparsi della manutenzione degli impianti industriali e macchinari, quali lavatrici, asciugatrici e macchine da stiro automatiche. Dopo un periodo di affiancamento, le principali responsabilità saranno svolgere in autonomia interventi ordinari di natura elettrica e meccanica degli impianti e provvedere a rapportarsi con le ditte di assistenza tecnica per gli interventi straordinari.

Requisiti e Competenze : È richiesta, ma non indispensabile, approfondita conoscenza in ambito elettrico e meccanico e la provenienza da settori industriali (tessile - metalmeccanico). Verranno presi in considerazione sia profili junior che senior. La risorsa sarà chiamata ad effettuare interventi su impianti industriali, ad effettuare diagnosi e risolvere eventuali guasti minimizzando i tempi di fermo, inoltre dovrà garantire la conformità degli interventi ai protocolli di sicurezza e qualità aziendali.

Soft Skills : Capacità di team-working e problem-solving, il profilo dovrà interfacciarsi con i responsabili di produzione e l'amministratore dell'azienda. Buona gestione dello stress e flessibilità oraria. Ottime capacità comunicative e di adattamento.

Qualifiche : Sono graditi il possesso di diploma di scuola superiore, la patente del carrello elevatore ed eventualmente attestati di corsi antincendio e sicurezza.

Che cosa offriamo : Contratto a tempo indeterminato full-time, con condizioni contrattuali allineate all’esperienza e competenze maturate. Opportunità di formazione e crescita professionale continua in una realtà solida in espansione e leader nel settore.

La ricerca ha carattere di urgenza. INVIARE CV A segreteria@lavanol.it

“Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006)”.