La Provincia di Biella assume, ecco quali figure

Sono stati pubblicati in questi giorni alcuni avvisi per la selezione di candidati (con laurea) per alcune tipologie di tecnici, nel Servizio progettazione e nel Servizio edilizia scolastica, gestione del patrimonio e impianti tecnologici. Le assunzioni saranno inizialmente con contratto di apprendistato, trasformabile poi in contratto a tempo indeterminato. Invece, per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore, è possibile partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato come istruttore amministrativo contabile. Ecco un breve sintesi delle offerte, per le informazioni complete si rimanda al portale dell’ente.

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER GIOVANI FINO A 35 ANNI IN POSSESSO DI UNA LAUREA TRIENNALE/MAGISTRALE E RESIDENTI O DOMICILIATI NELLA REGIONE PIEMONTE (RAL MINIMA Euro 25.146,71) La ricerca è finalizzata all’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) da assegnare all’Area tecnica al Servizio progettazione, esecuzione interventi e supporto tecnico operativo mediante contratto a tempo pieno e determinato di apprendistato della durata di 18 mesi, trasformabile in contratto a tempo indeterminato previa effettuazione di un percorso di accrescimento professionale – riservato a giovani in possesso dei titoli di cui all’art. 5 dell'avviso. - scadenza presentazione istanze è la seguente: ore 12.00 del 28/03/2025

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER GIOVANI FINO A 35 ANNI IN POSSESSO DI UNA LAUREA TRIENNALE/MAGISTRALE E RESIDENTI O DOMICILIATI NELLA REGIONE PIEMONTE (RAL MINIMA Euro 25.146,71) La ricerca è finalizzata all’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) da assegnare all’Area tecnica al Servizio edilizia scolastica, gestione del patrimonio e impianti tecnologici mediante contratto a tempo pieno e determinato di apprendistato della durata di 18 mesi, trasformabile in contratto a tempo indeterminato previa effettuazione di un percorso di accrescimento professionale – riservato a giovani in possesso dei titoli di cui all’art. 5 dell'avviso - scadenza presentazione istanze è la seguente: ore 12.00 del 28/03/2025

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE _ SELEZIONE UNICA - AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1991 DEL 18/12/2023

Scadenza presentazione istanze è la seguente: ore 12.00 del 17/03/2025

Gli avvisi completi e i link per partecipare sono pubblicati sul portale: https://www.provincia.biella.it/notizie/nuove-assunzioni-provincia-di-biella

Si allega immagine con qrcode