La Provincia di Biella assume

Sono stati pubblicati in questi giorni alcuni avvisi per la selezione di candidati (con laurea) per alcune tipologie di tecnici, nel Servizio progettazione e nel Servizio edilizia scolastica, gestione del patrimonio e impianti tecnologici. Le assunzioni saranno inizialmente con contratto di apprendistato, trasformabile poi in contratto a tempo indeterminato. L'assunzione mediante apprendistato nella PA (Pubblica Amministrazione) è una modalità innovativa: un'opportunità che coniuga formazione e lavoro, riservata agli under 35.

Invece, per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore, è possibile partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato come istruttore amministrativo contabile.

Ecco un breve sintesi delle offerte, per le informazioni complete si rimanda agli avvisi allegati e ai link al portale InPA.

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER GIOVANI FINO A 35 ANNI IN POSSESSO DI UNA LAUREA TRIENNALE/MAGISTRALE E RESIDENTI O DOMICILIATI NELLA REGIONE PIEMONTE (RAL MINIMA Euro 25.146,71) La ricerca è finalizzata all’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) da assegnare all’Area tecnica al Servizio progettazione, esecuzione interventi e supporto tecnico operativo mediante contratto a tempo pieno e determinato di apprendistato della durata di 18 mesi, trasformabile in contratto a tempo indeterminato previa effettuazione di un percorso di accrescimento professionale – riservato a giovani in possesso dei titoli di cui all’art. 5 dell'avviso.

Scadenza presentazione istanze: ore 12.00 del 28/03/2025

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER GIOVANI FINO A 35 ANNI IN POSSESSO DI UNA LAUREA TRIENNALE/MAGISTRALE E RESIDENTI O DOMICILIATI NELLA REGIONE PIEMONTE (RAL MINIMA Euro 25.146,71) La ricerca è finalizzata all’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) da assegnare all’Area tecnica al Servizio edilizia scolastica, gestione del patrimonio e impianti tecnologici mediante contratto a tempo pieno e determinato di apprendistato della durata di 18 mesi, trasformabile in contratto a tempo indeterminato previa effettuazione di un percorso di accrescimento professionale – riservato a giovani in possesso dei titoli di cui all’art. 5 dell'avviso

Scadenza presentazione istanze: ore 12.00 del 28/03/2025

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE _ SELEZIONE UNICA - AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1991 DEL 18/12/2023

Scadenza presentazione istanze: ore 12.00 del 17/03/2025