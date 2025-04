L'ordine degli Ingegneri di Biella assume

L’Ordine degli Ingegneri di Biella indice “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 (UNO) POSTO PER L’AREA “B”, POSIZIONE ECONOMICA B1 (CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI RIFERIMENTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI), A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO, CON PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO”

La domanda, in carta semplice, redatta esclusivamente a macchina o in stampatello, deve essere indirizzata al CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BIELLA, VIA REPUBBLICA 35 – 13900 – BIELLA. La domanda deve essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (pec): ordine.biella@ingpec.eu

Il termine di presentazione scade 20 ( venti) giorni dopo la data di pubblicazione dell’avviso del presente concorso sul sito istituzionale del Consiglio: https://biella.ordingegneri.it/

Per tutte le altre informazioni potete consultare il Bando stesso.