Nuova Assauto cerca un giovane consulente alle vendite per la nuova sede di Serravalle Sesia.

Sede di lavoro: Serravalle Sesia

Nuova Assauto è una realtà consolidata nel settore automotive, con una storia di oltre 50 anni e una presenza radicata nel territorio. Da sempre ci distinguiamo per l’attenzione al cliente, l’innovazione nei servizi e la capacità di evolverci per rispondere alle nuove sfide del mercato. La nostra missione è offrire un’esperienza di acquisto e assistenza che vada oltre la semplice vendita, creando un rapporto di fiducia e valore con i nostri clienti. Oggi, con una visione proiettata verso il futuro, vogliamo potenziare il nostro team con una figura giovane e dinamica che contribuisca a sviluppare il business in modo innovativo. Nuova Assauto è alla ricerca di una figura giovane e dinamica, tra i 20 e i 30 anni, con spiccata curiosità e voglia di mettersi in gioco, per unirsi al team di consulenti alle vendite.

Di cosa ti occuperai

La figura avrà un ruolo strategico nell’affiancare il team vendite, contribuendo alla crescita del business attraverso l’acquisizione di nuovi clienti e l’ottimizzazione delle opportunità commerciali.

● Affiancamento del team vendite per identificare nuove opportunità di business e aumentare la quota di mercato in Valsesia;

● Creazione di preventivi e supporto nelle trattative commerciali;

● Implementazione e potenziamento della vendita di auto usate attraverso strategie mirate;

● Sviluppo e gestione di attività per intercettare nuovi clienti e consolidare il rapporto con quelli esistenti;

● Garantire un’esperienza cliente di alto livello, fornendo risposte rapide, consulenza personalizzata e un supporto continuo prima, durante e dopo l’acquisto

Chi stiamo cercando

● Persona motivata, sveglia e con forte spirito di iniziativa;

● Ottime capacità relazionali e comunicative;

● Interesse per il settore automotive; digitale e tecnologico;

● Propensione alla vendita e alla gestione delle trattative commerciali.

Cosa offriamo

● Contratto di apprendistato con possibilità di contratto indeterminato;

● Formazione e crescita professionale all’interno di un’azienda in espansione;

● Un ambiente di lavoro dinamico, con l’opportunità di sviluppare competenze strategiche nel settore della vendita.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L.903/77). Se vuoi far parte di un team ambizioso e contribuire attivamente alla crescita di Nuova Assauto, invia la tua candidatura a info@nuovaassauto.it.

Inizia ora un’avventura straordinaria con Nuova Assauto! www.nuovaassauto.com