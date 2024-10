Biella, in manette un uomo per atti persecutori

È comparso davanti al Gip l'uomo che, nei giorni scorsi, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di atti persecutori. È successo a Biella: stando alle prime ricostruzioni, il 57enne avrebbe tentato di avvicinarsi all'ex compagna, dopo averla incrociata casualmente in pieno centro.

La donna, che aveva già segnalato in passato i suoi comportamenti, ha subito allertato le forze dell'ordine poiché spaventata. Una volta sul posto, sono scattate le manette nei suoi confronti.

In seguito, il biellese è giunto in Tribunale per l'udienza di convalida, con l'avvocato Elena Chiastellaro, dove è stata accolta la richiesta del pm che chiedeva la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l'adozione del braccialetto elettronico.