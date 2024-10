Riprendono a Biella “Caffè Alzheimer”: occasioni di incontro, scambio e solidarietà

Riprendono i "Caffè Alzheimer" a Biella: un'occasione per incontrarsi e parlare in modo semplice e informale di demenza, accompagnato da una tazza di caffè e un dolce casalingo.

Organizzato dalla Fondazione Cerino Zegna in collaborazione con l'Associazione Malattia Alzheimer (AMA) Biella, il Caffè Alzheimer è un momento di incontro per persone con demenza, caregiver, volontari e chiunque sia interessato a questi temi. L'obiettivo è creare un ambiente accogliente e di supporto reciproco, ispirato all'idea dello psicologo olandese Bère Miesen, in cui condividere esperienze e ascoltare i consigli di esperti.

Il programma 2024-25 sarà presentato martedì 29 ottobre alle ore 15:00 presso il Centro Mente Locale in via Antonio Gramsci 29 a Biella, in un incontro gratuito aperto a tutti.