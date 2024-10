TeamVolley, il settore giovanile riparte a pieno ritmo FOTO

È ripartito a pieno regime il settore giovanile del TeamVolley. Tutte le nostre squadre – dalla Prima Divisione all-Under13 – sono scese in campo nel weekend.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST - 2a giornata Palestra comunale di Tollegno (BI)

Gs Tollegno – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3 (9-25/12-25/15-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani, Cavaliere, Scoleri, Sola, Cena, Damo, Piletta, Nazzi, Fontana, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Una partita che è sempre stata in nostro controllo. Abbiamo avuto modo di provare anche una serie di soluzioni tattiche differenti. Le ragazze si sono comportate bene, sia in battuta che nella fase di gestione. Ho visto buone cose anche nei fondamentali individuali».

UNDER18 U18

Girone A (Eccellenza) - 1a giornata Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY - L’Antica Farinata Pallavolo Ovada 2-3 (14-25/11-25/25-20/25-17/11-15)

Coach Ivan TURCICH: «Primi due set da dimenticare, non giocati e con troppa tensione e nervosismo in campo. Sciolto l’imbarazzo iniziale, le ragazze hanno cominciato a lavorare veramente bene sulle cose che abbiamo preparato in allenamento e che loro sanno sicuramente fare. La situazione si è ribaltata, peccato per l’inizio del tie-break: si è creato un gap che non siamo più riuscite a colmare, nonostante un finale in crescendo. Son soddisfatto, le giocatrici erano molto contente: un fattore positivo che influenzerà le prestazioni future. Credo sia una squadra con grandi potenzialità, sia livello singolo che collettivo: vediamo cosa succederà!».

UNDER16

U16 Girone E - 2a giornata Palestra S.E. “Bertinetti” di Vercelli

Azeta Disinfestazioni S2M Volley – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3 (8-25/10-25/14-25)

Coach Ivan TURCICH: «Un’ottima prestazione quella contro Vercelli, tanto sui fondamentali singoli che su quelli di collettivo: hanno spinto tutte, dall’inizio alla fine. Le avversarie non hanno avuto modo di esprimersi e sono molto soddisfatto, anche perché non venivamo da una settimana positiva. Avevo ritenuto necessario parlare con le ragazze, per sottolineare l’importanza dell’approccio mentale. Ne hanno giovato, si è visto in campo».

Aggiunge Emma LANARI: «La seconda giornata è andata molto bene, siamo soddisfatte del risultato ottenuto. Eravamo desiderose di dimostrare quanto ci siamo allenate nelle scorse settimane, il lavoro di squadra si è visto. Non abbiamo lasciato spazio all’avversario, portando a casa i tre punti».

UNDER14

U14 Girone D - 2a giornata Palestra IC “Innocenzo IX” di Baceno (BV)

2mila8volley Domodossola – ANGELICO TEAMVOLLEY 1-3 (16-25/12-25/26-24/17-25)

Coach Marco ALLORTO: «Quella di Baceno è stata una trasferta davvero molto lunga, passare tanto tempo in auto poteva essere un fastidio e invece le ragazze si sono comportate egregiamente. C’è stata una lieve sbavatura nel terzo set, ma può succedere dato che nei primi due abbiamo controllato la partita senza errori particolari. Rimesso in carreggiata il match, lo abbiamo chiuso nel quarto parziale. Ora testa bassa e lavorare, il prossimo avversario si prospetta molto ostico perché – come noi – è a punteggio pieno in classifica».

UNDER13

U13 Girone C - 1a giornata Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Virtus Biella 2-3 (25-19/25-22/24-26/18-25/15-17)

Coach Alessia DIEGO: «La giornata delle prime volte: prima di campionato, prima in un campo grande a giocare la pallavolo “vera”. C’è stata sicuramente un po’ di emozione, da parte di tutte le ragazze: è normale quando inizia un nuovo percorso in cui cambiano così tante cose. La stessa dimensione del campo ha fatto il suo effetto. Peccato perché siamo partite bene sbagliando poco, come avevo richiesto. Negli ultimi set ci siamo un po’ perse, merito delle avversarie che ci hanno messo in difficoltà con attacchi e colpi più efficaci. Un buon punto di partenza, ma mi aspettavo qualcosina in più a livello di punti. Possiamo solo costruire da qui, per migliorarci nel corso dell’anno».