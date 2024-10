Ognissanti al GardenVille: un'esplosione di colori e offerte imperdibili!

Dopo un anno di attesa, siamo finalmente tornati, pronti ad accogliervi con il nostro vasto assortimento di piante e fiori per celebrare la ricorrenza di Ognissanti nel migliore dei modi. Al nostro Garden troverai tutto ciò che serve per onorare i tuoi cari con eleganza e rispetto, grazie alle nostre offerte speciali e a un personale disponibile e professionale.

Perché scegliere noi?

Le nostre piante e i nostri fiori non sono solo bellissimi, ma anche a prezzi incredibilmente convenienti. Il nostro team gentile e qualificato è sempre pronto a consigliarti e a realizzare composizioni su misura, perfette per decorare tombe, loculi e cappelle. Vuoi una decorazione fuori dal comune? Nessun problema! Possiamo creare per te composizioni floreali originali e personalizzate, anche le più stravaganti!

Offerte speciali Ognissanti

Scopri la nostra selezione di crisantemi coreani e decorativi, perfetti per chi vuole un tocco di stile nelle commemorazioni. Non mancano i crisantemi recisi per decorazioni floreali uniche, insieme ai ciclamini colorati, ideali per dare vita e luce ai tuoi spazi in questa stagione speciale. Qualunque sia la tua esigenza, troverai sicuramente qualcosa di speciale da portare con te.

Composizioni e mazzi floreali

Che tu stia cercando un mazzo floreale semplice o una composizione più elaborata per tombe o cappelle, il nostro personale esperto è a disposizione per aiutarti a creare qualcosa di davvero speciale. Approfitta delle nostre offerte imperdibili, disponibili nei nostri punti vendita di Biella e Alessandria!

Non hai ancora visitato il nostro garden?

Se non hai avuto occasione di venirci a trovare dalla riapertura, Ognissanti è il momento perfetto per scoprire le tante novità che abbiamo preparato per te. Lasciati sorprendere dalla qualità delle nostre piante e fiori, e vieni a vedere perché così tanti clienti ci hanno scelto e continuano a sceglierci!

E per Halloween?

Non dimenticare che siamo pronti anche per Halloween! Trasforma la tua casa in un luogo da brividi con le nostre decorazioni, accessori e costumi. Prezzi da paura e un assortimento spaventoso!

Ti aspettiamo per rendere questa stagione speciale con le nostre offerte dedicate a Ognissanti e Halloween. Vieni a trovarci e lasciati ispirare!

Ci trovi a Biella in Via De Andrè (accanto al C.C. Gli Orsi) e a Spinetta Marengo (AL) in via Genova 51.

