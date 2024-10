Scontro auto-jeep a Biella, mezzo finisce contro muretto a Mosso: due feriti

È di due feriti il bilancio del doppio sinistro stradale, avvenuto nella serata di ieri, 21 ottobre.

Il primo si è verificato a Mosso, nel comune di Valdilana, dove un automobilista di 78 anni è finito contro un muretto in cemento. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso.

In ospedale anche una donna di 43 anni, ferita nello scontro tra un'auto e una jeep, avvenuto in via Rosselli, a Biella. In entrambi i casi erano presenti i Carabinieri per i rilievi di rito.