Divieti di sosta a Biella, ecco quando e le zone interessate

In occasione del progetto di prevenzione della sicurezza stradale promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si informa che è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare nelle seguenti aree e periodi: via Pajetta, tutta l’area di sosta intorno al Palazzetto il giorno 24.10.2024, dalle ore 7.00 alle ore 15.00; corso Risorgimento, tra i due ingressi del Palapaietta, il giorno 24.10.2024, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

In occasione del campionato studentesco provinciale per le scuole secondarie di i° e ii° grado si informa che è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione in via Liguria, parte finale dopo passo carraio dei palazzi di via Valle d’Aosta e giardini pubblici, e in piazza Falcone, tratto compreso tra uscita da Giardini Argo e via Liguria, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, del 27 novembre 2024.